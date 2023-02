Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CrescenzoFilo : RT @Chicos___: INIZIO SECONDA STAGIONE CLAMOROSO PER TERRA AMARA 3.014.000 (24.82%) @QuiMediaset_it meritiamo la prima serata, che dite?… - CrescenzoFilo : RT @Gi01992: RECORD STORICO TERRA AMARA Sfonda i 3 milioni di spettatori #terraamara #ascoltitv #coseditv - POPCORNTVit : Terra Amara, le anticipazioni del 21 febbraio: Demir fugge a Istanbul - tuttotv_info : Terra Amara, le trame dal 27 febbraio al 4 marzo 2023 - Chicos___ : INIZIO SECONDA STAGIONE CLAMOROSO PER TERRA AMARA 3.014.000 (24.82%) @QuiMediaset_it meritiamo la prima serata,… -

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 febbraio 2023 , alle 14.10 , a Zuleyha il soggiorno ad Istanbul piace talmente tanto che chiede a Demir di trasferirvisi , ma lui non è d'...Zuleyha costretta a fuggire con Demir, accadrà nella nuova settimana di. Vediamo dunque cosa succederà tra febbraio e marzo, ecco le trame: Anticipazioni settimanali puntateda lunedì 27 febbraio a sabato 4 marzo 2023 Hunkar e Fekeli, saputo che ...

Terra amara: le anticipazioni delle puntate dal 20 al 25 febbraio Libero Magazine

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Hunkar cacciata dalla tenuta dal figlio SuperGuidaTV

Terra amara, le trame dal 20 al 25 febbraio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Terra amara: Episodio 156 Video Mediaset Infinity

Replica Terra Amara in streaming, puntata del 20 febbraio 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Terra Amara, Yilmaz e Zuleyha si sposano Yilmaz e Zuleyha si sposano in Terra Amara Questa è la domanda che si pongono i telespettatori e le telespettatrici della soap turca trasmessa da Canale 5 ...Amara, al femminile, come la terra che ospita tutto questo, come la piccola variazione di una parola più didascalica – amaro – che indica in realtà un universo di rivoluzioni.