Terra Amara 2 anticipazioni 22 Febbraio 2023

Leggi su mediaturkey

(Di martedì 21 febbraio 2023)22A Zuleyha il soggiorno ad Istanbul piace talmente tanto che chiede a Demir di trasferirvisi, ma lui non è d’accordo. Lo Yaman riceve una chiamata dalla segretaria, Sabiha, e si vede costretto a tornare ad Adana: l’ispettore fiscale sta effettuando un controllo all’azienda in seguito ad una denuncia per L'articolo proviene da MediaTurkey.