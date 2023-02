Tennis, WTA Merida 2023: buona la prima per Giorgi e Cocciaretto. Vittorie di Wang e Parrizas-Diaz (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono cominciati i match di primo turno del torneo WTA di Merida. Sul cemento messicano ottimo avvio per le azzurre Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi, che hanno vinto davvero molto agevolmente il loro match d’esordio rispettivamente contro la svizzera Viktorrija Golubic (6-0 6-3) e l’egiziana Mayar Sherif (6-4 6-2). Purtroppo non c’è stato l’en plein per l’Italia, visto che Lucia Bronzetti è stata sconfitta in tre set dall’americana Katie Volynets in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 6-1. Se Cocciaretto attende ancora la sua prossima avversaria (vincente del match tra la russa Avanesyan e la cinese Xinyu Wang), Giorgi sa già con chi giocherà il secondo turno ed è la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, numero 79 del mondo, che ha battuto in tre set la ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono cominciati i match di primo turno del torneo WTA di. Sul cemento messicano ottimo avvio per le azzurre Elisabettae Camila, che hanno vinto davvero molto agevolmente il loro match d’esordio rispettivamente contro la svizzera Viktorrija Golubic (6-0 6-3) e l’egiziana Mayar Sherif (6-4 6-2). Purtroppo non c’è stato l’en plein per l’Italia, visto che Lucia Bronzetti è stata sconfitta in tre set dall’americana Katie Volynets in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 6-1. Seattende ancora la sua prossima avversaria (vincente del match tra la russa Avanesyan e la cinese Xinyu),sa già con chi giocherà il secondo turno ed è la spagnola Nuria, numero 79 del mondo, che ha battuto in tre set la ...

