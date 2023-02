Tennis | Novak Djokovic convoca una conferenza stampa per domani | ma il motivo è ignoto

Leggi su oasport

(Di martedì 21 febbraio 2023) Stupire in campo e fuori. Un inizio d’anno folgorante per, vittorioso negli Australian Open 2023, portando il computo delle vittorie Slam a 22 (come Rafael Nadal, in testa alla classifica maschile dei plurivincitori di Major) e tornando in vetta al ranking ATP. Un dato significativo che se ne associa a un altro: da lunedì 20 febbraio, il serbo ha raggiunto un’altra pietra miliare nel suo fantastico percorso agonistico, eguagliando il record della tedesca Steffi Graf per il maggior numero di settimane come n.1 nella classifica ATP. La teutonica, infatti, non è più l’unicata a essere stata capace di avere lo scettro per 377 settimane totali. Ora c’è Nole che ha tutta l’intenzione di stabilire un nuovo primato e di affermare con ancor più forza il suo essere “migliorta di ogni tempo”. Un’altra ...