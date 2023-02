Tennis, Matteo Berrettini: “Potevo andare negli USA, ma sono rimasto in Italia” (Di martedì 21 febbraio 2023) Matteo Berrettini si è raccontato apertamente di fronte a Denis Tarantello (Sinnaggagghiri). Il Tennista Italiano – ospite del format “Un giorno con…” – ha fatto un resumé della sua carriera svelando di aver avuto l’opportunità di volare negli Stati Uniti in passato con la possibilità di cogliere una borsa di studio sportiva e andare al ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023)si è raccontato apertamente di fronte a Denis Tarantello (Sinnaggagghiri). Iltano – ospite del format “Un giorno con…” – ha fatto un resumé della sua carriera svelando di aver avuto l’opportunità di volareStati Uniti in passato con la possibilità di cogliere una borsa di studio sportiva eal ... TAG24.

