Tennis, Lorenzo Musetti in difficoltà? Preparazione incompleta e scarsa intensità nel gioco (Di martedì 21 febbraio 2023) Ci si aspettava molto da Lorenzo Musetti negli impegni in Sudamerica. Il toscano, sulla carta, avrebbe dovuto mettere a frutto i miglioramenti dell’ultima parte del 2022, riproducendoli sulla superficie a lui più cara, la terra battuta. Tuttavia, il campo ha riservato due stop inattesi: nel torneo di Buenos Aires (Argentina) il peruviano Juan Pablo Varillas si è imposto nei quarti di finale con un doppio 6-4, mentre nel primo turno dell’ATP500 di Rio de Janeiro è stato il cileno Nicolas Jarry a fermarlo sul 6-1 6-4. Un ko quest’ultimo che ha posto l’accento su una situazione negativa di un 2023, fin a questo punto, avaro di soddisfazione per il carrarino anche per alcuni eventi poco fortunati: l’infortunio alla spalla nella United Cup e il malore del suo tecnico, Simone Tartarini, nel giorno dell’esordio agli Australian Open, con il ko al quinto set ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Ci si aspettava molto danegli impegni in Sudamerica. Il toscano, sulla carta, avrebbe dovuto mettere a frutto i miglioramenti dell’ultima parte del 2022, riproducendoli sulla superficie a lui più cara, la terra battuta. Tuttavia, il campo ha riservato due stop inattesi: nel torneo di Buenos Aires (Argentina) il peruviano Juan Pablo Varillas si è imposto nei quarti di finale con un doppio 6-4, mentre nel primo turno dell’ATP500 di Rio de Janeiro è stato il cileno Nicolas Jarry a fermarlo sul 6-1 6-4. Un ko quest’ultimo che ha posto l’accento su una situazione negativa di un 2023, fin a questo punto, avaro di soddisfazione per il carrarino anche per alcuni eventi poco fortunati: l’infortunio alla spalla nella United Cup e il malore del suo tecnico, Simone Tartarini, nel giorno dell’esordio agli Australian Open, con il ko al quinto set ...

