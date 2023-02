Tennis | Daria Kasatkina cambia allenatore | c’è Flavio Cipolla al suo fianco

Leggi su oasport

(Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo dimenti per. La russa, attualmente al numero 8 del ranking WTA, è in un momento difficile della propria traiettoria agonistica: tolto Adelaide 2, dove ha raggiunto la finale, non ha mai vinto più di un match in uno stesso evento. Nello scorso maggio aveva diviso le proprie strade da quelle di Carlos Martinez dopo quasi quattro anni. La scelta legata al nuovoè ricaduta su. Il romano è stato giocatore di buonissimo livello, con il numero 70 ATP sulle spalle, un paio di partite, di cui una vinta e l’altra (US Open 2008) ad alta tensione, con Stan Wawrinka e il successo su Andy Roddick a Madrid 2011 come risultati di maggior spicco in carriera. A raccontare i dettagli del rapporto è la stessa giocatrice, nel vlog tenuto dalla ...