Tennis, ATP Rio de Janeiro 2023: subito fuori Musetti, passano Djere e Molcan. Monteiro elimina Thiem (Di martedì 21 febbraio 2023) E' iniziato il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Purtroppo per i colori azzurri l'avventura sulla terra rossa brasiliana di Lorenzo Musetti, testa di serie numero tre, è già terminata. Il Tennista toscano, che ha deluso nella trasferta sudamericana (fuori al secondo turno a Buenos Aires) è stato sconfitto anche abbastanza nettamente dal cileno Nicolas Jarry, numero 139 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-1 in un'ora e un quarto di gioco. Non ci sarà un derby cileno al secondo turno, visto che Christian Garin è uscito subito per mano dello spagnolo Pedro Martinez dopo due set combattuti e che sono stati vinti dal numero 76 della classifica per 7-6 6-4. Si conosce già anche un'altra sfida del prossimo turno ed è quella tra lo slovacco Alex Molcan ed il peruviano Hugo ...

