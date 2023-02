“Tempo di Ridere” al Teatro Mulino Pacifico con il comico Antonio D’Ausilio (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 24 febbraio, alle ore 20.30, torna ad aprirsi il sipario al Nuovo Teatro Mulino Pacifico per l’ottavo appuntamento di “Obiettivo T”, storica stagione teatrale promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia, giunta quest’anno alla sua ventinovesima edizione. La rassegna che si compone di quattro sezioni ovvero Jazz club, Teatro di prosa, Tempo di Ridere e Mulino dei Piccoli, dedica al suo pubblico adulto una serata di cabaret, venerdì 24 febbraio, alle ore 20.30, con il noto comico Antonio D’Ausilio in “Napolentoni”. “Napolentoni”, come afferma lo stesso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023)di lettura: 2 minutiVenerdì 24 febbraio, alle ore 20.30, torna ad aprirsi il sipario al Nuovoper l’ottavo appuntamento di “Obiettivo T”, storica stagione teatrale promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico di Michelangelo Fetto eIntorcia, giunta quest’anno alla sua ventinovesima edizione. La rassegna che si compone di quattro sezioni ovvero Jazz club,di prosa,didei Piccoli, dedica al suo pubblico adulto una serata di cabaret, venerdì 24 febbraio, alle ore 20.30, con il notoin “Napolentoni”. “Napolentoni”, come afferma lo stesso ...

