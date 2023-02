Temperature record in montagna: a 2000 metri è già primavera. Le immagini da Alagna Valsesia (Di martedì 21 febbraio 2023) Strisce bianche di neve, circondate da ampie distese di erba e rocce. È surreale lo scenario che regalano le Alpi piemontesi, dopo settimane di Temperature sopra la media e in particolare dopo gli ultimi giorni segnati da un caldo anomalo per febbraio. La colonnina di mercurio, ad Alagna Valsesia, supera facilmente i dieci gradi nel corso della giornata persino a 2.000 metri. Tra i turisti, c’è chi è qui in maglietta. Altri prendono il sole. Tutti si dicono fortemente sorpresi dalle Temperature fuori norma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Strisce bianche di neve, circondate da ampie distese di erba e rocce. È surreale lo scenario che regalano le Alpi piemontesi, dopo settimane disopra la media e in particolare dopo gli ultimi giorni segnati da un caldo anomalo per febbraio. La colonnina di mercurio, ad, supera facilmente i dieci gradi nel corso della giornata persino a 2.000. Tra i turisti, c’è chi è qui in maglietta. Altri prendono il sole. Tutti si dicono fortemente sorpresi dallefuori norma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

