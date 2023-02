Televoto Grande fratello vip percentuali oggi twitter sondaggi 21 febbraio (Di martedì 21 febbraio 2023) Televoto Grande fratello vip percentuali oggi twitter. Ieri si è conclusa una nuova puntata del Grande fratello vip, con le consuete nomination, che questa volta vedono al Televoto quattro concorrenti: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia. Andiamo a scoprire come si sta orientando il pubblico sul web in vista del Televoto che verrà chiuso giovedì ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023)vip. Ieri si è conclusa una nuova puntata delvip, con le consuete nomination, che questa volta vedono alquattro concorrenti: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia. Andiamo a scoprire come si sta orientando il pubblico sul web in vista delche verrà chiuso giovedì ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariellaBottal2 : Lui grande stratega e viscido. Insieme ai persiani vogliono colpire Tavassi (sapendo che è un pilastro in quella c… - giulia_dradi : @PaulPaul_1965 @AcciarinoLucia @tlmnss Esatto sono d'accordo che in questo televoto TUTTI I NIKITERS DEBBANO FARE U… - SimonettaTrent2 : RT @AmamiDavvero: Kmq un GRANDE VAFFANCULO al @GrandeFratello che aspettato quel voto in più x chiudere il televoto... Ma bastaaaa #ginto… - Marialuce99 : comunque io ferma al fatto che la più grande vittoria di oggi del nostro fandom è stato far arrivare primo Daniele… - belbabyy : La goduria più grande è che sono tutti convinti che il televoto sia per il preferito #oriele -