(Di martedì 21 febbraio 2023), aldi Roma, dedica quattro serate speciali alla grande lirica italiana Celebrare la grande Opera e il genio italiano. Questo è il progetto “Nessun Dorma – invito”. Fortemente voluto da Maite Bulgari e prodotto da Garbo Produzioni, attraverso un racconto teatrale brillante e accessibile a tutti, non solo agli amanti del genere. Vita e opere di grandi geni italiani raccontate daA partire da lunedì 27 febbraio, presso il, per quattro lunedì consecutivi,ci porterà alla scoperta della vita e delle opere dei grandi compositori italiani. Intrecciando vicende reali e trame fantasiose, scopriremo i segreti de ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Teatro Parioli: Veronica Pivetti vi invita all’opera - paolopicone70 : RT @ITALICOM1: #CulturaSpettacoli Teatro Parioli: “Nessun dorma” invito all’Opera con Veronica Pivetti - PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #CulturaSpettacoli Teatro Parioli: “Nessun dorma” invito all’Opera con Veronica Pivetti - ITALICOM1 : #CulturaSpettacoli Teatro Parioli: “Nessun dorma” invito all’Opera con Veronica Pivetti - gbopera : Roma, Teatro Parioli: “Quasi amici” repliche fino al 26 febbraio -

... è anche l'ideale capofila di un ricco trend di scambi tra cinema e. Non semplici ... raccontandone anche i momenti di sconforto (fino al 26 febbraio aldi Roma poi Marche, Puglia e ...Dopo Milano, la Madre di Eva approderà a Roma e in particolare alil 27 e il 28 marzo e l'11 e il 12 aprile presso il Parco della Musica. Per informazioni: - contattare le due linee ...

Roma, Teatro Parioli: “Quasi amici” – GBOPERA GBOPERA

Teatro Parioli: Veronica Pivetti vi invita all’opera Tua City Mag

Massimo Ghini e Paolo Ruffini al Teatro Parioli in Quasi amici Roma.Com

Roma, rassegna di spettacoli per ragazzi al Teatro Parioli: arrivano i Musicanti di Brema leggo.it

Roma, Teatro Parioli: “Zio Vanja” di Anton Cechov GBOPERA

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Il Teatro Parioli di Roma propone per la stagione teatrale 2022/2023 una rassegna di spettacoli proposta dalle più prestigiose compagnie di teatro per ragazzi. Il prossimo ...