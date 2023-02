Teatro Golden Roma: “Ormonella” di Paola Tiziana Cruciani (Di martedì 21 febbraio 2023) Al Teatro Golden dal 22 febbraio al 5 marzo 2023 Paola Tiziana Cruciani con “Ormonella”. Scritto e diretto da Paola Tiziana Cruciani e Tiziana Martini musiche originali di Alessandro Greggia una produzione ATPR Associazione Teatri Per Roma. “Ormonella” di Paola Tiziana Cruciani e Tiziana Martini Attrice, regista, sceneggiatrice. Un’artista versatile, una vera maestra del sorriso. Paola Tiziana Cruciani torna nella sua casa del cuore per eccellenza, il Teatro, e lo fa con uno spettacolo nuovo di zecca, “Ormonella”, scritta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 21 febbraio 2023) Aldal 22 febbraio al 5 marzo 2023con “”. Scritto e diretto daMartini musiche originali di Alessandro Greggia una produzione ATPR Associazione Teatri Per. “” diMartini Attrice, regista, sceneggiatrice. Un’artista versatile, una vera maestra del sorriso.torna nella sua casa del cuore per eccellenza, il, e lo fa con uno spettacolo nuovo di zecca, “”, scritta ...

