"Te l'ha data subito". Choc al GF Vip 7, la vippona svela i fatti intimi dell'altra concorrente (Di martedì 21 febbraio 2023) Al GF Vip 7 dichiarazioni bomba di Antonella Fiordelisi, che ha svelato un retroscena intimo su una sua compagna di avventura. Ancora una volta le polemiche sono destinate ad esplodere nella casa più spiata d'Italia e anche la prossima puntata in diretta si prospetta a dir poco difficile. Nell'ultimo appuntamento del 20 febbraio è successo di tutto, con un provvedimento a carico dei concorrenti per il caos al party di Carnevale e gli attacchi delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli ai vipponi. Le due donne sono infatti estremamente deluse dall'atteggiamento dei ragazzi e addirittura la moglie di Paolo Bonolis ha esclamato: "Tra un mese e mezzo nessuno si ricorderà di voi". Ma tornando alle dinamiche interne al GF Vip 7, Antonella Fiordelisi si è lasciata scappare una frase che ha sconvolto moltissimi telespettatori. Nessuno poteva ...

