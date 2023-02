Tavassi, la famiglia dichiara guerra al GF Vip e fa la lista delle cose che non vanno: “Le liti? Colpa vostra” (Di martedì 21 febbraio 2023) La famiglia di Edoardo Tavassi ha deciso di dichiarare pubblicamente guerra al GF Vip, dopo il provvedimento preso ieri. Alfonso Signorini, infatti, sin dall’apertura della puntata ha voluto porre l’accento sulle liti che si sono vissute in Casa negli ultimi giorni. Dal famoso bicchiere gate ai problemi di memoria di Nikita che la spingono a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 febbraio 2023) Ladi Edoardoha deciso dire pubblicamenteal GF Vip, dopo il provvedimento preso ieri. Alfonso Signorini, infatti, sin dall’apertura della puntata ha voluto porre l’accento sulleche si sono vissute in Casa negli ultimi giorni. Dal famoso bicchiere gate ai problemi di memoria di Nikita che la spingono a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alichiuse : boh questi ratti di fogna si permettono di sputtanare così i fstti di micol che è sempre super privata e tra un po'… - blogtivvu : Tavassi, la famiglia dichiara guerra al GF Vip e fa la lista delle cose che non vanno: “Le liti? Colpa vostra”… - Deboradede444 : @Alessiu91 Allora è semplice loro in primis ce l’hanno con Tavassi perché loro con anche basciano sono tutti amici… - Alessiu91 : Cmq sti due gossippari da 4 soldi che vanno a prescindere contro micol o tavassi e family..fanno ridere. Non sono p… - marco07710089 : RT @VaneRapisardi99: GRAZIE FAMIGLIA TAVASSI, SIETE SEMPRE LA BOCCA DELLA VERITÀ?? #incorvassi #oriele #gfvip -