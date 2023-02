Tassi alle stelle, quanto incassano le banche: cifre-choc, tutto torna? (Di martedì 21 febbraio 2023) Le banche si stanno arricchendo. Come? Grazie all'inflazione che galoppa. Negli ultimi mesi infatti, come ricorda ilCorriere, i costi di gestione dei conti correnti sono lievitati, come anche gli interessi da pagare sulle rate del mutuo, soprattutto quelli legati al tasso variabile. E a segnalare questa anomalia che si sta distribuendo in modo organico su tutti gli istituti di credito è stata la Banca d'Italia con una nota rivolta proprio alle banche: "Bisogna valutare con estrema attenzione simili modifiche contrattuali a sfavore dei clienti, considerato che l'aumento dei Tassi d'interesse ufficiali avviato lo scorso luglio dalla Banca centrale europea può avere effetti positivi sulla redditività complessiva dei rapporti tra le banche e i loro clienti, potenzialmente in grado di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Lesi stanno arricchendo. Come? Grazie all'inflazione che galoppa. Negli ultimi mesi infatti, come ricorda ilCorriere, i costi di gestione dei conti correnti sono lievitati, come anche gli interessi da pagare sulle rate del mutuo, sopratquelli legati al tasso variabile. E a segnalare questa anomalia che si sta distribuendo in modo organico su tutti gli istituti di credito è stata la Banca d'Italia con una nota rivolta proprio: "Bisogna valutare con estrema attenzione simili modifiche contrattuali a sfavore dei clienti, considerato che l'aumento deid'interesse ufficiali avviato lo scorso luglio dalla Banca centrale europea può avere effetti positivi sulla redditività complessiva dei rapporti tra lee i loro clienti, potenzialmente in grado di ...

