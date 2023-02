Tár | Cate Blanchett dedica il BAFTA alla famiglia | Grazie per avermi lasciata andare

(Di martedì 21 febbraio 2023)si è commossa accettando il suo premiocome miglior attrice e ha ringraziato i membri della suaper il loro sostegno. Ilcome attrice protagonista è andato aper la sua interpretazione come direttrice d'orchestra in Tár. L'attrice, in preda alle lacrime, ha accettato il riconoscimento ringraziando la sua, sua madre e il regista Todd Field.ha elogiato anche le altre attrici nominate nella suagoria e ha affermato che il 2022 è stato un "anno straordinario per le donne", aggiungendo: "Mi rivolgo a tutte le mie colleghe: la conversazione che ho avuto con tutte voi fuori dallo schermo e sullo schermo è stata a dir poco straordinaria e noi sappiamo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IOdonna : «Avrebbe potuto mettere fine alla mia carriera» ha commentato la star sulla pellicola di Todd Field - SimoBasket21 : (Miglior film) Tár: ?????? Cate Blanchett in ciabatte va a prendersi l’oscar. - __andrelia : cate è stata strepitosa in tar. bellissimo il film, lei spettacolare. mamma mia - MARICAVICCHIOLO : Tàr, la recitazione di Cate Blanchett - Welovecinema Ottima recensione!!! ??????#CateBlanchett #Tàr ?????????? - CineMarconi : Tár: il film con Cate Blanchett e la storia vera della direttrice d’orchestra al cinema Marconi ?? -… -

Il BAFTA come attrice protagonista è andato aBlanchett per la sua interpretazione come direttrice d'orchestra in. L'attrice, in preda alle lacrime, ha accettato il riconoscimento ringraziando la sua famiglia , sua madre e il regista ...Austin Butler di "Elvis" eBlanchett di "Tar" sono emersi come i migliori attori del 2022 secondo la giuria dei premi della British Film and Television Academy annunciati alla Royal Festival ...

Tár, Cate Blanchett ha sofferto la distanza dalla famiglia:'È stato molto doloroso' Everyeye Cinema

Tàr, la recitazione di Cate Blanchett - Welovecinema WeLoveCinema.it

Cate Blanchett miglior attrice per “Tar” ai Bafta 2023: «Un ruolo molto pericoloso» Io Donna

‘Tar’ con Cate Blanchett non è solo un film di musica, ma un rovesciamento dei luoghi comuni Il Fatto Quotidiano