Tanti auguri Brandon Soppy! (Di martedì 21 febbraio 2023) Festeggia oggi il suo compleanno Soppy! Nato il 21 febbraio 2002 ad Aubervilliers, l’esterno francese spegne oggi 21 candeline e festeggia il suo primo compleanno a tinte nerazzurre. Arrivato la scorsa estate, alla sua prima stagione nell’Atalanta ha finora collezionato 12 presenze tra campionato e Coppa Italia, fornendo anche 3 assist. Tanti auguri DI BUON COMPLEANNO Brandon! Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Festeggia oggi il suo compleannoNato il 21 febbraio 2002 ad Aubervilliers, l’esterno francese spegne oggi 21 candeline e festeggia il suo primo compleanno a tinte nerazzurre. Arrivato la scorsa estate, alla sua prima stagione nell’Atalanta ha finora collezionato 12 presenze tra campionato e Coppa Italia, fornendo anche 3 assist.DI BUON COMPLEANNO! Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Tanti auguri a Mattia Perin e Giorgia per la nascita della piccola Virginia ?? - CB_Ignoranza : Oggi sarebbero stati 54. Tanti auguri Sinisa ?? - mtvitalia : Il 21 febbraio per noi è sempre il #TizianoFerroDay, tanti auguri @TizianoFerro, sei nostro regalo più grande ??????… - saintone79 : RT @SarettaMandis86: Tanti auguri a chi ha scritto la colonna sonora della mia vita! Tanti auguri Tiziano per i tuoi 43 anni! ???????????? #Augur… - Giulia1991_ : tanti auguri @TizianoFerro #tantiauguriTZN #tizianoferro ?????? -