Tanti auguri Anna Cammarota: al party esclusivo della manager (Di martedì 21 febbraio 2023) Ecco chi c'era e cos'è accaduto al mega party per i cinquant'anni di Anna Cammarota, celebre manager di molti artisti dello showbiz L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 21 febbraio 2023) Ecco chi c'era e cos'è accaduto al megaper i cinquant'anni di, celebredi molti artisti dello showbiz L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Tanti auguri a Mattia Perin e Giorgia per la nascita della piccola Virginia ?? - CB_Ignoranza : Oggi sarebbero stati 54. Tanti auguri Sinisa ?? - juventusfc : Mister Allegri è diventato nonno! Tanti auguri a lui e congratulazioni a Valentina per la nascita del piccolo Fili… - maria55963870 : RT @sonoary: la bebè ha fatto benissimo a non fare gli auguri a sonia dopo che la tratta di merda! ci mancava solo che gli cantava la canzo… - amicisrainbow : @thevimmies tanti auguri<33 -