"Talpa" in Procura Roma, disposta l'analisi dei cellulari (Di martedì 21 febbraio 2023) Le analisi dei cellulari posti sotto sequestro potrebbero portare all'individuazione della "Talpa" all'interno dell'ufficio intercettazioni della Procura Roma che forniva informazioni coperte da ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Ledeiposti sotto sequestro potrebbero portare all'individuazione della "" all'interno dell'ufficio intercettazioni dellache forniva informazioni coperte da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Si allarga l’inchiesta sulle informazioni top secret “acquistate” dalla praticante avvocato Camilla Marianera… - NicolaMorra63 : L’aspirante avv. Camilla Marianera e il ragazzo, Jacopo De Vivo, non avrebbero corrotto solo una talpa nell’ufficio… - AnsaRomaLazio : 'Talpa' in Procura Roma, disposta l'analisi dei cellulari. Dopo i due arresti per corruzione in atti giudiziari… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Si allarga l’inchiesta sulle informazioni top secret “acquistate” dalla praticante avvocato Camilla Marianera @VinzBis… - MassimoOrazi2 : RT @fattoquotidiano: Si allarga l’inchiesta sulle informazioni top secret “acquistate” dalla praticante avvocato Camilla Marianera @VinzBis… -