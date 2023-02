Talpa al Tribunale di Roma, si analizza il telefono di Camilla Marianera e il suo compagno (Di martedì 21 febbraio 2023) Il cellulare di Camilla Marianera potrebbe rivelare nuove verità intorno al caso della “Talpa al Tribunale di Roma”. Ne sono convinti gli inquirenti, che vorrebbero arrivare a scoprire l’identità del soggetto che forniva i dati “top secret” all’avvocatessa e il suo compagno. Nonostante sia appurato come con la “Talpa” si usasse un linguaggio in codice, dai numeri di telefono si potrebbe risalire alla fonte e provare a indivduare il soggetto. Dai cellulari si potrebbe arrivare alla “Talpa del Tribunale di Roma” Gli inquirenti vorrebbero intanto capire come Camilla Marianera e il suo compagno, Jacopo De Vivo, venivano in contatto con la famosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Il cellulare dipotrebbe rivelare nuove verità intorno al caso della “aldi”. Ne sono convinti gli inquirenti, che vorrebbero arrivare a scoprire l’identità del soggetto che forniva i dati “top secret” all’avvocatessa e il suo. Nonostante sia appurato come con la “” si usasse un linguaggio in codice, dai numeri disi potrebbe risalire alla fonte e provare a indivduare il soggetto. Dai cellulari si potrebbe arrivare alla “deldi” Gli inquirenti vorrebbero intanto capire comee il suo, Jacopo De Vivo, venivano in contatto con la famosa ...

