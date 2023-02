Tadej Pogacar fa 50, ma il suo stile da cannibale divide - Sport - Altri Sport (Di martedì 21 febbraio 2023) Lo sloveno continua a vincere, ma per molti si tratta di una strategia controproducente. Intanto rinuncia alla Strade Bianche per puntare alla Parigi - ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Lo sloveno continua a vincere, ma per molti si tratta di una strategia controproducente. Intanto rinuncia alla Strade Bianche per puntare alla Parigi - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biciPRO1 : ?? Tadej Pogacar non sarà al via della Strade Bianche per concentrarsi sulla Paris-Nice ????? Il campione sloveno ha… - tuttobiciweb_it : Tadej #Pogacar non difenderà il suo titolo alle #Strade Bianche. - Cicloweb_it : Fulmine a ciel sereno alla #StradeBianche: forfait di @TamauPogi Pogacar - Eurosport_IT : Niente #StradeBianche per Pogacar: sceglie Parigi-Nizza e punta tutto sul #TDF2023 ??????? - SpazioCiclismo : Johan Bruynel da consigli all'ammiraglia della UAE a proposito di Tadej Pogacar: 'Penso che dovrebbero calmarlo' -