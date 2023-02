Tabellone Atp Marsiglia 2023 | Sinner è la seconda testa di serie | Hurkacz la prima

(Di martedì 21 febbraio 2023) Ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma nella città transalpina dal 20 al 26 febbraio. Jannik, a meno di forfait dell’ultima ora, dovrebbe chiudere qui il suo mese di febbraio sui campi indoor europei.di, potrebbe esordire contro quell’Arthur Fils affrontato pochi giorni fa nella semifinale di Montpellier. Il primo favorito del seeding è Hubert, che però non sta attraversando un gran periodo di forma. Oltre al già citato Fils è presente anche un’altra delle giovani promesse francesi, ovvero Van Assche. COPERTURA TV MONTEPREMIATPPRIMO TURNO (1)bye Rinderknech vs Riedi M. Ymer vs ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Atp Marsiglia, Sinner ci riprova: ci saranno anche loro, il tabellone completo - infoitsport : Atp 250 Marsiglia: tabellone, calendario, date, orari, tv - infoitsport : Tennis, ATP 250 di Marsiglia: Brancaccio sfida Brouwer per un posto in tabellone - infoitsport : ATP Marsiglia 2023, il tabellone di Jannik Sinner - infoitsport : ATP Doha 2023, sorteggiato il tabellone: Sonego parte con Murray -

...Slam - arresosi soltanto al quinto set al futuro finalista Stefanos Tsitsipas - un titoloe la ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022... ex tennista professionista che in carriera è stato anche n°70. 'È stato complicato concludere ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

Atp 250 Marsiglia: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

ATP Marsiglia 2023, il tabellone di Jannik Sinner: diverse vecchie conoscenze recenti all’orizzonte OA Sport

ATP 250 Marsiglia: Il Tabellone Principale. Jannik SInner già al ... LiveTennis.it

Atp 500 Rio de Janeiro: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

ATP Rio, il tabellone: Alcaraz grande favorito, anche Musetti e Fognini al via Ubitennis

Decima sconfitta negli ultimi dodici incontri per Dominic Thiem, che però continua a dimostrarsi fiducioso verso il futuro: ...Nel primo turno dell'ATP di Rio de Janeiro Fognini affronterà Barrios Vera: info partita, streaming gratis e diretta LIVE ...