Swiatek inarrestabile | Fernandez k o | gli highlights

(Di martedì 21 febbraio 2023) A due giorni dalla conquista del suo secondo titolo consecutivo a Doha, la numero 1 del mondo senza problemi contro la finalista dello US Open ...

A due giorni dalla conquista del suo secondo titolo consecutivo a Doha, la numero 1 del mondo senza problemi contro la finalista dello US Open ...Laha iniziato a un ritmo altissimo andando per due volte avanti un break (2 - 0 e 4 - 2), ma la Pegula in entrambe le occasioni ha operato il contro break. Al terzo allungo l'americana ha ...

La numero 1 del mondo Iga Swiatek conquista per il secondo anno consecutivo il titolo a Doha superando in finale la numero 2 del seeding ...Le uniche due sconfitte sono arrivate contro la n°1 Swiatek alla United Cup e agli ottavi dell’Australian Open contro la futura campionessa Sabalenka. A sfidarla nell’ultimo atto sarà Petra Martic, ...