Surf | Hurley Pro Sunset Beach 2023 | Leonardo Fioravanti è nono | vittorie di Toledo e di Picklum

(Di martedì 21 febbraio 2023) Finita nell’album dei ricordi la seconda tappa del Championship Tourdi. A(Hawaii), gli artisti della tavola hanno dato spettacolo e le emozioni non sono mancate. I vincitori di questo secondo round stagionale sono stati il brasiliano Filipee l’australiana Molly, campione del mondo in carica, si è imposto nell’atto conclusivo contro l’americano Griffin Colapinto. Bravissimo il sudamericano nel trovare nella quarta e nella quinta onda il modo per per rispondere all’iniziale 9.17 di Colapinto, che aveva così alzato la posta. Grazie ai punteggi di 8.27 e di 9.47, il brasiliano ha totalizzato 17.74, facendo meglio del 16.10 dello statunitense. Con questo risultatosi porta in seconda posizione nel ...

Event Winners Molly Picklum of Australia and WSL Champion Filipe Toledo of Brazil after the Final at the Hurley Pro Sunset Beach on Feb. 19, 2023 at Oahu, Hawaii. (Photo by Tony Heff/World Surf ...)