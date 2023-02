Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Supplenze, un docente: come faccio ad assicurarmi la nomina da GPS anche nel 2023/24? - avvocatoversace : Il Tribunale di Reggio Calabria riconosce la Retribuzione professionale docenti (RPD) ad una docente precaria che a… - danielabongior3 : - orizzontescuola : Lo sfogo di un docente vincolato: “Sono di ruolo, ho vinto il concorso straordinario bis ma prenderò le supplenze p… -

L'istituto della proroga dei contratti per supplenza breve del personaleè contenuto nell' O. M. 112/2022 che all'art. 13 , comma 11 prescrive: " Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più,......alla primaria ma laureandi in Scienze della formazione primaria restano fuori dalle GPS...per le relative graduatorie di infanzia e primaria" Quindi se all'aggiornamento ilavrà ...

Supplenze docenti: segreterie possono/devono verificare anche il punteggio del biennio 2020 – 22 Orizzonte Scuola

Docenti di ruolo possono accettare supplenze in altra classe di concorso per tre anni. Cosa fare dopo Orizzonte Scuola

Supplenze docenti 2023 con algoritmo: il nodo centrale è sempre quello di conoscere le disponibilità quando si presenta la domanda Orizzonte Scuola

Supplenze docenti e maternità anticipata, chiarimenti Scuolainforma

Supplenze 2023, l’algoritmo tornerà indietro a “ripescare” i docenti non nominati, fino a quando troveranno uno dei posti scelti Orizzonte Scuola

I sindacati non sono d’accordo con la firma di un contratto che mantenga il vincolo di permanenza sulla sede di prima assegnazione per i docenti neoassunti ... le immissioni in ruolo e le supplenze. L ...In arrivo gli arretrati sullo stipendio per le supplenze brevi: la data ufficiale di quando si riceveranno i pagamenti per docenti e personale ATA.