Superbonus | se c’è un buco vero nei conti pubblici è quello provocato da Giorgetti

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il fine settimana ci ha regalato, purtroppo, lo psicodramma fiscale del ministro delle Finanze Giancarloe del governo della destra. Con atto d’imperio, tenuto per giorni ben nascosto, il governo ha bloccato in poche ore i meccanismi fondamentali delfiscale e di tutti gli altri bonus edilizi, cioè lo sconto in fattura e la cessione del credito. L’argomento diper giustificare questo intervento clamoroso è un classico della finanza pubblica. Secondo il ministro questo meccanismo ha creato unneidi 110 miliardi ed era necessario intervenire per evitare altri grossi guai. Questo psicodramma mentale del ministro è diventato invece un dramma reale per migliaia di imprese e centinaia di migliaia di famiglie che stavano decidendo di ...