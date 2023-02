Superbonus, perché bisogna temere lo stato (anche se ci fa regali) (Di martedì 21 febbraio 2023) “Timeo Danaos et dona ferentes”: allo stesso modo, lo stato bisogna temerlo anche, forse soprattutto, quando porta regali. Ad esempio, quando in virtù di provvedimenti creativi, ti promette che potrai ristrutturare la tua casa gratis. Evviva! Nessuno paga niente. Forse. La storia economica è costellata di personaggi creativi che, appoggiandosi a certe teorie “scientifiche” hanno progettato provvedimenti di politica economica e di scienza delle finanze attraverso i quali lo stato interviene (come l’elefante nella cristalleria) per “sviluppare l’economia”. E ad ogni nuova generazione di politici, che agiscono per lo più per sentito dire, il ciclo si ripete. Con gli stessi errori, appoggiati sulle spalle degli stessi osannati economisti che di quelle teorie e di quegli errori sono gli artefici e i ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 febbraio 2023) “Timeo Danaos et dona ferentes”: allo stesso modo, lotemerlo, forse soprattutto, quando porta. Ad esempio, quando in virtù di provvedimenti creativi, ti promette che potrai ristrutturare la tua casa gratis. Evviva! Nessuno paga niente. Forse. La storia economica è costellata di personaggi creativi che, appoggiandosi a certe teorie “scientifiche” hanno progettato provvedimenti di politica economica e di scienza delle finanze attraverso i quali lointerviene (come l’elefante nella cristalleria) per “sviluppare l’economia”. E ad ogni nuova generazione di politici, che agiscono per lo più per sentito dire, il ciclo si ripete. Con gli stessi errori, appoggiati sulle spalle degli stessi osannati economisti che di quelle teorie e di quegli errori sono gli artefici e i ...

