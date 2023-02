Superbonus: ok a cessione del credito per ricostruzione post sisma e famiglie a basso reddito (Di martedì 21 febbraio 2023) L’uso degli F24 per risolvere il problema dei 19 miliardi dei crediti fiscali incagliati è ancora in fase di studio. L’idea è quella di far compensare alle banche i crediti derivanti dai bonus edilizi con i modelli F24 che i clienti presentano per il pagamento agli sportelli bancari. Dal Ministero dell’economia e delle finanze fanno sapere che al momento si tratta solo di proposte avanzate (da Ance e Abi), ma che non rappresentano una posizione ufficiale da parte del governo: “Se ci sono i requisiti indicati da Eurostat allora si andrà avanti (sull’uso degli F24)”. La situazione dei crediti incagliati sarà dunque oggetto di un tavolo tecnico ad hoc dove parteciperanno tutte le associazioni di categoria (convocate nei giorni scorsi) che avrà l’obiettivo di individuare norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto a quello ... Leggi su panorama (Di martedì 21 febbraio 2023) L’uso degli F24 per risolvere il problema dei 19 miliardi dei crediti fiscali incagliati è ancora in fase di studio. L’idea è quella di far compensare alle banche i crediti derivanti dai bonus edilizi con i modelli F24 che i clienti presentano per il pagamento agli sportelli bancari. Dal Ministero dell’economia e delle finanze fanno sapere che al momento si tratta solo di proe avanzate (da Ance e Abi), ma che non rappresentano una posizione ufficiale da parte del governo: “Se ci sono i requisiti indicati da Eurostat allora si andrà avanti (sull’uso degli F24)”. La situazione dei crediti incagliati sarà dunque oggetto di un tavolo tecnico ad hoc dove parteciperanno tutte le associazioni di categoria (convocate nei giorni scorsi) che avrà l’obiettivo di individuare norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto a quello ...

