Superbonus, lo studio Nomisma evidenzia la riduzione di emissioni CO2. Risparmio medio in bolletta di 964 euro l’anno (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Risparmio medio in bolletta per chi ha usufruito del Superbonus è risultato pari a 964 euro all’anno, oltre ad una notevole riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, stimata in più di 1,4 milioni di tonnellate. È quanto emerge da uno studio condotto da Nomisma sull’impatto economico complessivo del Superbonus sull’economia nazionale. Un impatto pari ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilinper chi ha usufruito delè risultato pari a 964al, oltre ad una notevoledelledi CO2 nell’atmosfera, stimata in più di 1,4 milioni di tonnellate. È quanto emerge da unocondotto dasull’impatto economico complessivo delsull’economia nazionale. Un impatto pari ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SPatuanelli : Ultimo studio #Nomisma è pietra tombale su fake news del Governo. #Superbonus - riccardo_fra : SUPERBONUS PER NOMISMA IMPATTO ECONOMICO: 195 mld TUTELA AMBIENTALE: dai risultati dello studio emerge una riduzion… - dellorco85 : (ANSA) 21 FEB - Per chi ha beneficiato del #Superbonus il risparmio medio in bolletta è risultato pari a 964 euro a… - franklinmolica : RT @riccardo_fra: SUPERBONUS PER NOMISMA IMPATTO ECONOMICO: 195 mld TUTELA AMBIENTALE: dai risultati dello studio emerge una riduzione tota… - Fort71488686 : RT @riccardo_fra: SUPERBONUS PER NOMISMA IMPATTO ECONOMICO: 195 mld TUTELA AMBIENTALE: dai risultati dello studio emerge una riduzione tota… -