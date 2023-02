Superbonus, ipotesi cartolarizzazione per sbloccare crediti: di che si tratta (Di martedì 21 febbraio 2023) Ore di lavoro per il Governo che vuole risolvere la crisi legata ai miliardi di euro di crediti “incagliati” impossibili da cedere e apre all’ipotesi della cartolarizzazione, avanzata da Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che l’ha definita “una strada percorribile”. Superbonus, nodo crediti incagliati L’ intervento sui bonus edilizi ha, infatti, mandato in subbuglio il mondo dell’edilizia. A inizio febbraio in audizione in commissione, il direttore generale delle Finanze del MEF, Giovanni Spalletta, aveva indicato in 110 miliardi il costo dei bonus, 37,7 miliardi più delle previsioni. Stima che salirebbe a 120 miliardi con gli ultimi dati. Ieri è stata la giornata del confronto tra governo e associazione delle banche ABI, CDP e SACE al termine del quale è emersa la volontà da ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 febbraio 2023) Ore di lavoro per il Governo che vuole risolvere la crisi legata ai miliardi di euro di“incagliati” impossibili da cedere e apre all’della, avanzata da Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che l’ha definita “una strada percorribile”., nodoincagliati L’ intervento sui bonus edilizi ha, infatti, mandato in subbuglio il mondo dell’edilizia. A inizio febbraio in audizione in commissione, il direttore generale delle Finanze del MEF, Giovanni Spalletta, aveva indicato in 110 miliardi il costo dei bonus, 37,7 miliardi più delle previsioni. Stima che salirebbe a 120 miliardi con gli ultimi dati. Ieri è stata la giornata del confronto tra governo e associazione delle banche ABI, CDP e SACE al termine del quale è emersa la volontà da ...

