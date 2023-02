Superbonus, il deficit è troppo: a rischio anche le riforme del fisco e delle pensioni (Di martedì 21 febbraio 2023) Governo Meloni in allerta: a rischio le riforme fisco e pensioni. Il Governo non può fare ulteriore deficit. Le riforme messe in calendario dall’Esecutivo di Giorgia Meloni rischiano di scontrarsi contro l’impossibilità di fare ulteriore deficit. Superbonus rischio anche le riforme del fisco – IlovetradingIl 2022 ha chiuso in rosso con un deficit in crescita. Il Superbonus 110% e i vari bonus edilizi, in due anni, sono costati allo Stato 120 miliardi. Ora il timore – più che giustificato – è di non poter fare deficit per finanziare le sue misure: la riforma del fisco, quella delle ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 febbraio 2023) Governo Meloni in allerta: ale. Il Governo non può fare ulteriore. Lemesse in calendario dall’Esecutivo di Giorgia Meloni rischiano di scontrarsi contro l’impossibilità di fare ulterioreledel– IlovetradingIl 2022 ha chiuso in rosso con unin crescita. Il110% e i vari bonus edilizi, in due anni, sono costati allo Stato 120 miliardi. Ora il timore – più che giustificato – è di non poter fareper finanziare le sue misure: la riforma del, quella...

