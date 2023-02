Superbonus e armi a Kiev, il direttore de La Notizia a La7 (Di martedì 21 febbraio 2023) Superbonus e armi a Kiev, il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, è intervenuto oggi a Coffee Break su a La7: “Quello che ha promesso in campagna elettorale la Meloni è molto diverso da quanto sta facendo al Governo”. L'articolo LA Notizia. Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 febbraio 2023), ilde La, Gaetano Pedullà, è intervenuto oggi a Coffee Break su a La7: “Quello che ha promesso in campagna elettorale la Meloni è molto diverso da quanto sta facendo al Governo”. L'articolo LA

