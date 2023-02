Superbonus, Conte: “Non è gratis? E allora spesa militare con cui ammazzi le persone?” (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Falso gravissimo che un presidente del Consiglio ripeta a pappagallo un errore contabile e di ragionamento a sua volta fatto dal ministro Giorgetti. Loro ci rappresentano, non si possono permettere di dire pubblicamente questi dati falsi: dire che il Superbonus costa 2mila euro a persona è un falso. Perché c’è un ritorno del 70% immediato, dati Censis, non del M5S. Significa che se spendi 100 ti ritorna 70. Spalmando sui 5 anni il Superbonus, diventa 88 euro a persona. Non sono 2mila”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte rilasciando dichiarazioni a margine dell’incontro con rappresentanti del settore e una delegazione degli esodati. “Quello che sorprende è che i partiti che oggi hanno una responsabilità di governo hanno sempre votato tutte le norme del Superbonus e partecipato a manifestazioni ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Falso gravissimo che un presidente del Consiglio ripeta a pappagallo un errore contabile e di ragionamento a sua volta fatto dal ministro Giorgetti. Loro ci rappresentano, non si possono permettere di dire pubblicamente questi dati falsi: dire che ilcosta 2mila euro a persona è un falso. Perché c’è un ritorno del 70% immediato, dati Censis, non del M5S. Significa che se spendi 100 ti ritorna 70. Spalmando sui 5 anni il, diventa 88 euro a persona. Non sono 2mila”. Così il presidente del M5S Giusepperilasciando dichiarazioni a margine dell’incontro con rappresentanti del settore e una delegazione degli esodati. “Quello che sorprende è che i partiti che oggi hanno una responsabilità di governo hanno sempre votato tutte le norme dele partecipato a manifestazioni ...

