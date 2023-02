Superbonus, Conte: Governo blocca tutto il comparto dell'edilizia (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Movimento 5 stelle ha svolto "un ampio confronto con tutte le categorie interessate, i protagonisti del Superbonus e di questa crescita economica e sociale nel segno dello sviluppo sostenibile, c'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Movimento 5 stelle ha svolto "un ampio confronto con tutte le categorie interessate, i protagonisti dele di questa crescita economica e sociale nel segnoo sviluppo sostenibile, c'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Superbonus, Giuseppe #Conte: 'Gravissimo e irresponsabile che sia Meloni sia Giorgetti parlino di buco nel Bilancio… - ultimora_pol : Giuseppe #Conte: 'Quello del superbonus non è un costo, ma un investimento che viene portato in detrazione. Noi met… - raffaellapaita : Quanti danni ha fatto il #m5s in questo Paese. Così a memoria: #superbonus , #redditodicittadinanza,… - enrico_tacchini : RT @guffanti_marco: Il #superbonus di Conte è quella cosa per cui un intervento che costa 70 e che avresti lottato coi denti per pagare 60,… - MarcoFattorini : RT @MarcoFattorini: Conte: «Non c'è logica politica nel parlare solo della spesa del #Superbonus. Parliamo della spesa militare, con cui si… -