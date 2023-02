Superbonus, Conte: “Costa 2mila euro a persona? Falso. Meloni ripete a pappagallo errore contabile di Giorgetti” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Falso e gravissimo che un presidente del Consiglio ripeta a pappagallo un errore contabile e di ragionamento a sua volta fatto dal ministro Giorgetti. Loro ci rappresentano, non si possono permettere di dire pubblicamente questi dati falsi, che il Superbonus Costa 2mila euro a persona è un Falso. Perché c’è un ritorno del 70% immediato, dati Censis, non del M5s. Significa che se spendi 100 ti ritorna 70. Spalmando sui 5 anni il Superbonus, diventa 88 euro a persona. Non sono 2mila”. Così il presidente del M5s Giuseppe Conte parlando con i cronisti a margine dell’incontro con rappresentanti del settore e una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) “e gravissimo che un presidente del Consiglio ripeta aune di ragionamento a sua volta fatto dal ministro. Loro ci rappresentano, non si possono permettere di dire pubblicamente questi dati falsi, che ilè un. Perché c’è un ritorno del 70% immediato, dati Censis, non del M5s. Significa che se spendi 100 ti ritorna 70. Spalmando sui 5 anni il, diventa 88. Non sono”. Così il presidente del M5s Giuseppeparlando con i cronisti a margine dell’incontro con rappresentanti del settore e una ...

