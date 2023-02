Superbonus: Conte, 'altro che bitcoin, fa crescere il Pil e ci riporta al miracolo economico' (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb (Adnkronos) - Per il Superbonus "si è parlato anche di moneta parallela. Non parliamo di bitcoin ma di un meccanismo per finanziare liquidità e ottenere quel 10% di Pil in un biennio che ci riporta gli anni del miracolo economico, un vantaggio per tutti". Lo ha detto Giuseppe Conte a di Martedì, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb (Adnkronos) - Per il"si è parlato anche di moneta parallela. Non parliamo dima di un meccanismo per finanziare liquidità e ottenere quel 10% di Pil in un biennio che cigli anni del, un vantaggio per tutti". Lo ha detto Giuseppea di Martedì, su La7.

