Superbonus: Cna Lombardia, 'politica affronti subito priorità, situazione è drammatica' (Di martedì 21 febbraio 2023) Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Il decreto legge in materia di Superbonus approvato dal Consiglio dei ministri, che vieta la cessione dei crediti e lo sconto in fattura e blocca le operazioni di acquisto dei crediti incagliati da parte degli enti locali, è una tegola non indifferente per oltre 10mila micro e piccole imprese della Lombardia". Lo evidenza Cna Lombardia, sottolineando che "a pesare sulla ripresa economica della regione, però, non vi è solo l'intricata situazione del Superbonus, ma anche quella che riguarda i prezzi al consumo ancora troppo alti, con l'inflazione che si attesta al +11%." Dai dati sul Superbonus in Lombardia forniti dal centro studi Sintesi per Cna Lombardia emerge che "al 31 gennaio 2023 risultano avviati oltre 58mila ...

