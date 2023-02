Superbonus | Brancaccio Ance a La7 | “Non è vero che ha causato aumento prezzi e che è stato scritto male Aveva regole molto stringenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) “Non èche la misura delè stata scritta, bisogna anche avere una giusta narrazione delle cose. Il caso delle imprese edili nate all’improvviso per intascare i soldi non riguarda ilche, al contrario, è nato conabbastanzanei tetti di spesa e nei controlli.che, via via, sono diventate ancora più severe”. Così, a L’aria che tira (La7), il presidente dell’(Associazione nazionale costruttori edili), Federica, smonta le tesi propugnate suldal governo Meloni e in particolare dalla presidente del Consiglio in un suo video social.puntualizza che i problemi hanno riguardato altri bonus, come il bonus facciate, e ...