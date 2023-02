Superbonus, Bonomi: “Stop cessione decisione affrettata, pronti ad acquistare crediti” (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Quello che lascia perplessi non è la scelta fatta dal governo sul Superbonus ma quello che non ci convince è perché si debbano prendere decisioni così affrettate gettando nel panico imprese e famiglie e solo dopo si convocano le parti. Non era meglio convocarci prima, vedere quale fosse una possibile uscita tampone e poi prendere decisioni? Era ovvio che il governo dovesse intervenire altrimenti l’intervento si sarebbe mangiato tutti gli spazi fiscali e non era neppure problema politico visto che questo provvedimento non apparteneva neppure a questo governo… Eppure ora migliaia di cantieri rischiano di fermarsi “. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, commenta lo Stop del governo alla cessione dei crediti relativi al Superbonus chiudendo l’assemblea degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Quello che lascia perplessi non è la scelta fatta dal governo sulma quello che non ci convince è perché si debbano prendere decisioni così affrettate gettando nel panico imprese e famiglie e solo dopo si convocano le parti. Non era meglio convocarci prima, vedere quale fosse una possibile uscita tampone e poi prendere decisioni? Era ovvio che il governo dovesse intervenire altrimenti l’intervento si sarebbe mangiato tutti gli spazi fiscali e non era neppure problema politico visto che questo provvedimento non apparteneva neppure a questo governo… Eppure ora migliaia di cantieri rischiano di fermarsi “. Così il presidente di Confindustria, Carlo, commenta lodel governo alladeirelativi alchiudendo l’assemblea degli ...

