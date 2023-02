Superbonus, anche Banca d’Italia dà ragione al governo. FdI: l’allarme della sinistra è propaganda (Di martedì 21 febbraio 2023) Troppi oneri per le casse dello Stato. Mentre il governo si appresta ad aprire un tavolo con le categorie sul Superbonus, il responsabile assistenza e consulenza fiscale di Bankitalia, Giacomo Ricotti, parlando davanti alla commissione Finanze e Tesoro del Senato, spiazza tutti. Sottolineando gli enormi costi per lo Stato dovuti alla misura messa in piedi dal governo Conte. Superbonus, Bankitalia conferma: troppi oneri per lo Stato “Il Superbonus ha avuto un impatto assai significativo sul settore delle costruzioni”, dice Ricotti. “Ed è incluso tra gli interventi del Pnrr in materia di impatto ambientale degli edifici residenziali. anche tenendo conto delle imposte e dei contributi sociali versati a fronte dell’aumento dell’attività del settore, gli oneri della misura ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Troppi oneri per le casse dello Stato. Mentre ilsi appresta ad aprire un tavolo con le categorie sul, il responsabile assistenza e consulenza fiscale di Bankitalia, Giacomo Ricotti, parlando davanti alla commissione Finanze e Tesoro del Senato, spiazza tutti. Sottolineando gli enormi costi per lo Stato dovuti alla misura messa in piedi dalConte., Bankitalia conferma: troppi oneri per lo Stato “Ilha avuto un impatto assai significativo sul settore delle costruzioni”, dice Ricotti. “Ed è incluso tra gli interventi del Pnrr in materia di impatto ambientale degli edifici residenziali.tenendo conto delle imposte e dei contributi sociali versati a fronte dell’aumento dell’attività del settore, gli onerimisura ...

