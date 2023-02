Superbonus, 72 miliardi di detrazioni per 372mila edifici (il 3%). Mini contributo agli obiettivi di risparmio energetico (Di martedì 21 febbraio 2023) Quasi 72 miliardi di minori entrate nelle casse dello Stato per riqualificare 372mila tra condoMini e villette: il 3% del patrimonio residenziale italiano. Al lordo dell’importantissimo impatto sulla ripresa economica e delle maggiori entrate fiscali connesse all’aumento del giro d’affari dell‘edilizia e dell’indotto, è questo l’ultimo bilancio del Superbonus tracciato dall’Enea con i dati aggiornati al 31 gennaio. L’impatto sull’efficienza energetica delle case – per ottenere la detrazione occorreva migliorare di almeno due classi la prestazione dell’edificio – è stato di conseguenza piuttosto limitato: i numeri in questo caso sono meno aggiornati ma, stando al rapporto annuale 2022 dell’ente di ricerca, i risparmi conseguiti al 30 settembre 2022 ammontavano a 9.410 GWh annui (a fronte di un consumo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Quasi 72di minori entrate nelle casse dello Stato per riqualificaretra condoe villette: il 3% del patrimonio residenziale italiano. Al lordo dell’importantissimo impatto sulla ripresa economica e delle maggiori entrate fiscali connesse all’aumento del giro d’affari dell‘edilizia e dell’indotto, è questo l’ultimo bilancio deltracciato dall’Enea con i dati aggiornati al 31 gennaio. L’impatto sull’efficienza energetica delle case – per ottenere la detrazione occorreva migliorare di almeno due classi la prestazione dell’o – è stato di conseguenza piuttosto limitato: i numeri in questo caso sono meno aggiornati ma, stando al rapporto annuale 2022 dell’ente di ricerca, i risparmi conseguiti al 30 settembre 2022 ammontavano a 9.410 GWh annui (a fronte di un consumo ...

