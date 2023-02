Superbonus 110%: un’ipoteca pesantissima sul futuro dei giovani (Di martedì 21 febbraio 2023) In queste ore di forti tensioni e proteste per la decisione del Governo di fermare il Superbonus, è necessario fare un passo indietro. Come non sono infinite le risorse dell’ambiente, ancor meno lo sono quelle delle casse statali. Il Superbonus al 110% non poteva essere portato avanti ancora a lungo. Superbonus 110%: un’ipoteca pesantissima – IlovetradingEra il 20 agosto del 2020 quando il ministro dell’Economia del Governo Conte due – detto anche Governo giallorosso- il Dem Roberto Gualtieri, firmò il provvedimento interministeriale che rendeva operativo il Superbonus del 110% sulle ristrutturazioni edilizie per l’efficienza energetica, previsto nel “decreto Rilancio”. Un’iniziativa nata con orgoglio in casa Cinque Stelle che ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 febbraio 2023) In queste ore di forti tensioni e proteste per la decisione del Governo di fermare il, è necessario fare un passo indietro. Come non sono infinite le risorse dell’ambiente, ancor meno lo sono quelle delle casse statali. Ilalnon poteva essere portato avanti ancora a lungo.– IlovetradingEra il 20 agosto del 2020 quando il ministro dell’Economia del Governo Conte due – detto anche Governo giallorosso- il Dem Roberto Gualtieri, firmò il provvedimento interministeriale che rendeva operativo ildelsulle ristrutturazioni edilizie per l’efficienza energetica, previsto nel “decreto Rilancio”. Un’iniziativa nata con orgoglio in casa Cinque Stelle che ...

