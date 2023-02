Superbonus 110 parla Gentiloni: “Scelta del Governo ragionevole e non imposta” (Di martedì 21 febbraio 2023) Superbonus 110 ultime notizie, parla il Commissario Agli Affari Europei Paolo Gentiloni che loda le azioni del Governo Meloni. L’ex Presidente del Consiglio ed esponente di spicco del PD ha deciso di usare il suo profilo istituzionale di alto livello dando parere favorevole al limite posto dall’esecutivo su una delle misure più discusse negli ultimi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023)110 ultime notizie,il Commissario Agli Affari Europei Paoloche loda le azioni delMeloni. L’ex Presidente del Consiglio ed esponente di spicco del PD ha deciso di usare il suo profilo istituzionale di alto livello dando parere favorevole al limite posto dall’esecutivo su una delle misure più discusse negli ultimi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : FdI e FI se le danno sui casi #Superbonus e #Montaruli, Tg1 e Tg2 decidono di non parlarne. Per non dover scegliere… - La7tv : #lariachetira @BaldinoVittoria (M5S): 'Giorgia Meloni ha detto una colossale balla, che va smontata, secondo cui il… - LaVeritaWeb : Già due anni e mezzo fa la Lega aveva proposto un metodo per risolvere il problema dei «crediti incagliati» aperto… - Mintauros1 : RT @DavideR46325615: ??Tutta la verità in due minuti?? Giuseppe Conte mostra al poro Porro I DATI VERI che smontano tutte le MENZOGNE di Gior… - leone52641 : RT @DavideR46325615: ??Tutta la verità in due minuti?? Giuseppe Conte mostra al poro Porro I DATI VERI che smontano tutte le MENZOGNE di Gior… -