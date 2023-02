Superbonus 110%, il Governo fa marcia indietro? (Di martedì 21 febbraio 2023) Si continua a parlare del Superbonus 110%, ma stavolta proviamo a giocare di immaginazione prima di introdurre l’argomento: fantastichiamo che, sul palco di un teatro importante, vi è una prima ballerina intenta a fare una piroetta, anzi no, un passo di danza incerto, seppur mostrato al pubblico con portamento fiero e orgoglioso. E con il sorriso di chi sembra dire: “Guardate, sono brava, siete voi che probabilmente non capirete mai l’errore che ho appena commesso”. Ci piace ingentilirla con questa immagine la pantomima che sta andando in scena negli ultimi giorni sulla vicenda Superbonus 110%: come abbiamo scritto lo scorso venerdì, la bolla è scoppiata con il “basta cessione del credito!” imposto al Governo tout court. Una decisione netta, da tagliagole dell‘Ancien Régime, una ghigliottina ... Leggi su fmag (Di martedì 21 febbraio 2023) Si continua a parlare del, ma stavolta proviamo a giocare di immaginazione prima di introdurre l’argomento: fantastichiamo che, sul palco di un teatro importante, vi è una prima ballerina intenta a fare una piroetta, anzi no, un passo di danza incerto, seppur mostrato al pubblico con portamento fiero e orgoglioso. E con il sorriso di chi sembra dire: “Guardate, sono brava, siete voi che probabilmente non capirete mai l’errore che ho appena commesso”. Ci piace ingentilirla con questa immagine la pantomima che sta andando in scena negli ultimi giorni sulla vicenda: come abbiamo scritto lo scorso venerdì, la bolla è scoppiata con il “basta cessione del credito!” imposto altout court. Una decisione netta, da tagliagole dell‘Ancien Régime, una ghigliottina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : FdI e FI se le danno sui casi #Superbonus e #Montaruli, Tg1 e Tg2 decidono di non parlarne. Per non dover scegliere… - La7tv : #lariachetira @BaldinoVittoria (M5S): 'Giorgia Meloni ha detto una colossale balla, che va smontata, secondo cui il… - LaVeritaWeb : Già due anni e mezzo fa la Lega aveva proposto un metodo per risolvere il problema dei «crediti incagliati» aperto… - sasberna : RT @DavideR46325615: Vittoria Baldino: 'Giorgia Meloni ha detto UNA COLOSSALE BALLA, secondo cui il Superbonus 110% costerebbe 2.000 € a te… - tuskolan : RT @DavideR46325615: Patuanelli smonta punto per punto tutte le menzogne sul Superbonus 110%: 'Questo Governo sta creando un danno mostruos… -