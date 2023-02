Superbonus 110%, ecco le possibili modifiche avanzate (Di martedì 21 febbraio 2023) da Ance e Confedilizia in una riunione tenutasi a Palazzo Chigi Al termine degli incontri svolti ieir 20 febbraio a Palazzo Chigi, sentiti i pareri del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro Giancarlo Giorgetti e di agli altri esponenti di Governo, si ribadisce la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi. La nota del Governo dice: “Partendo dal decreto legge approvato lo scorso 16 febbraio, il Governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme. Tale situazione, che l’Esecutivo Meloni ha ereditato riguardante i cosiddetti ‘crediti incagliati’ (cioè i crediti maturati e che il sistema bancario ha difficoltà ad assorbire) verrà esaminata al più presto in un tavolo tecnico al quale saranno presenti i ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 febbraio 2023) da Ance e Confedilizia in una riunione tenutasi a Palazzo Chigi Al termine degli incontri svolti ieir 20 febbraio a Palazzo Chigi, sentiti i pareri del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro Giancarlo Giorgetti e di agli altri esponenti di Governo, si ribadisce la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi. La nota del Governo dice: “Partendo dal decreto legge approvato lo scorso 16 febbraio, il Governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme. Tale situazione, che l’Esecutivo Meloni ha ereditato riguardante i cosiddetti ‘crediti incagliati’ (cioè i crediti maturati e che il sistema bancario ha difficoltà ad assorbire) verrà esaminata al più presto in un tavolo tecnico al quale saranno presenti i ...

