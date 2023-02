Superbike, GP Australia 2023: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di martedì 21 febbraio 2023) Riparte ufficialmente la stagione della Superbike. Dopo la lunga pausa invernale si torna in azione con il campionato dedicato alle moto derivate di serie. Si inizia con la tappa del Gran Premio di Australia sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island. Si tratta del primo dei 12 appuntamenti previsti (l’ultimo è ancora da fissare) del Mondiale Superbike 2023, e ci regalerà subito grandi emozioni. Il weekend Australiano ci permetterà di capire quali moto e piloti avranno approcciato nel migliore dei modi alla nuova annata, ben sapendo che si ripartirà dal campione del mondo in carica, lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), dal turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e dall’inossidabile nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki). Alvaro Bautista proverà a difendere il titolo vinto un anno fa al ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Riparte ufficialmente la stagione della. Dopo la lunga pausa invernale si torna in azione con il campionato dedicato alle moto derivate di serie. Si inizia con la tappa del Gran Premio disullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island. Si tratta del primo dei 12 appuntamenti previsti (l’ultimo è ancora da fissare) del Mondiale, e ci regalerà subito grandi emozioni. Il weekendno ci permetterà di capire quali moto e piloti avranno approcciato nel migliore dei modi alla nuova annata, ben sapendo che si ripartirà dal campione del mondo in carica, lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), dal turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e dall’inossidabile nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki). Alvaro Bautista proverà a difendere il titolo vinto un anno fa al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gponedotcom : Seconda e ultima giornata di test per le derivate in Australia: si riparte dal riferimento siglato da Toprak, il mi… - corsedimoto : MICHAEL RINALDI di buon umore dopo il primo giorno di test SBK in Australia. Vuole migliorare ancora il suo passo e… - corsedimoto : ALVARO BAUTISTA contento della prima giornata di test Superbike in Australia. Il feeling con la Ducati Panigale V4… - infoitsport : Superbike, Petrucci verso il debutto in Australia - MotoriNews24 : Mondiale Superbike 2023: al via la due giorni di test in Australia che precede il primo week end di gare… -