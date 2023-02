Superbike, Alvaro Bautista domina i Test a Phillip Islanda. La Ducati vola, Locatelli 2° e Rinaldi 3° (Di martedì 21 febbraio 2023) Alvaro Bautista ha dominato l’ultima giornata di Test Superbike a Phillip Island, dove nel weekend andrà in scena il GP di Australia, prima tappa del Mondiale riservato alle derivate di serie. Il Campione del Mondo è stato incontenibile sia sul giro secco (1:30.272) che sul passo gara, anche se i primi nove piloti sono racchiudi in appena nove decimi. Alle spalle dello spagnolo della Ducati si è piazzato Andrea Locatelli, secondo ad appena 72 millesimi in sella alla sua Yamaha e capace di precedere l’altra Ducati ufficiale di Michael Rubati Rinaldi (il romagnolo ha chiuso a un paio di decimi dal compagno di scuderia). Jonathan Rea è nuovamente caduto (ma senza conseguenze) ed è quarto con la sua Kawasaki a 0.444, ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023)hato l’ultima giornata diIsland, dove nel weekend andrà in scena il GP di Australia, prima tappa del Mondiale riservato alle derivate di serie. Il Campione del Mondo è stato incontenibile sia sul giro secco (1:30.272) che sul passo gara, anche se i primi nove piloti sono racchiudi in appena nove decimi. Alle spalle dello spagnolo dellasi è piazzato Andrea, secondo ad appena 72 millesimi in sella alla sua Yamaha e capace di precedere l’altraufficiale di Michael Rubati(il romagnolo ha chiuso a un paio di decimi dal compagno di scuderia). Jonathan Rea è nuovamente caduto (ma senza conseguenze) ed è quarto con la sua Kawasaki a 0.444, ...

