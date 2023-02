Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Siena Suore del convento di clausura troppo social, arriva il commissariamento e scoppia la bufera - calciatrici1933 : ???????? Uscita per La-CRO.S.S. anche la seconda parte (qui la prima: - ester_ercolano : Ha un significato simbolico il fatto che l'uomo facoltoso e potente che fin da quando ero bambina era interessato a… - ragusaoggi : Il campo lavoro, con la presenza di laici e suore provenienti dal Lazio, dalla Campania e dalla Sicilia, ha previst… - LauraMissori : RT @WalterRossi2: Il 4 agosto 1589 San Filippo Neri volle a Firenze la Congregazione delle Suore Stabilite nella Carità. Vittorio Dell'Anci… -

... come riporta la stampa locale, che ospita 13benedettine di clausura. Le monache sono ... Le sollecitazioni a un cambio alla guidaconvento sarebbero legate ad alcune attività delle monache ...... dal 1985 al 2018 , nei confronti di numerose donne,e non solo , inchioda padre Marko Rupnik,... ha contestualmente deciso di rafforzare le sanzioni già vigenti nei confrontireligioso: non ...

Pienza, suore contro la nomina della madre superiora. Ora rischiano il ritorno allo stato laicale LA NAZIONE

La clausura è troppo social Commissariate le suore QUOTIDIANO NAZIONALE

Suore del convento di clausura troppo social, arriva il commissariamento e scoppia la bufera leggo.it

Le suore "del secondo piano": Il libro di Ritanna Armeni sul ... Vatican News - Italiano

Appiano Gentile, accolte in parrocchia le suore dall'India: «Sono ... La Provincia di Como

Gorgonzola ha rivolto l'ultimo saluto a suor Innocente Fontana Una donna dal cuore d'oro, sempre aperta alle esigenze del prossimo, sempre disponibile con chiunque avesse bisogno. E' così che le ...Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata in onda su Rai 1 alle ore 21,25 di oggi, 21 febbraio 2023 ...