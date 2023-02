Sugli incentivi per le ristrutturazioni edilizie Francia e Germania sono molto meno generose dell’Italia (Di martedì 21 febbraio 2023) Al netto della possibilità di cessione dei crediti, l’offerta italiana di bonus per l’edilizia rimane molto generosa, almeno se confrontata con quella dei due paesi più immediatamente paragonabili ovvero Francia e Germania. La politica degli incentivi di Parigi appare però un po’ più razionale e meglio organizzata. Per favorire un’evoluzione più ecosostenibile del suo parco abitativo Parigi usa la carota ma anche il bastone, con un approccio più severo di quello dell’Unione europea. Dal 2025 i proprietari di abitazioni di “classe G”, ovvero la categoria con l’efficienza energetica più bassa, non potranno più affittare i loro immobili. Già da quest’anno, inoltre, il canone viene congelato. Per le case meno “verdi” è obbligatorio, già dal 2022, effettuare una diagnosi energetica e, per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Al netto della possibilità di cessione dei crediti, l’offerta italiana di bonus per l’edilizia rimanegenerosa, alse confrontata con quella dei due paesi più immediatamente paragonabili ovvero. La politica deglidi Parigi appare però un po’ più razionale e meglio organizzata. Per favorire un’evoluzione più ecosostenibile del suo parco abitativo Parigi usa la carota ma anche il bastone, con un approccio più severo di quello dell’Unione europea. Dal 2025 i proprietari di abitazioni di “classe G”, ovvero la categoria con l’efficienza energetica più bassa, non potranno più affittare i loro immobili. Già da quest’anno, inoltre, il canone viene congelato. Per le case“verdi” è obbligatorio, già dal 2022, effettuare una diagnosi energetica e, per i ...

